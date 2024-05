Aus Anlass des Stadtjubiläums bietet das Büro für Tourismus am Freitag, 17. Mai, kostenlose Führungen durch Landau speziell für Einheimische an. Alle starten um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr und dauern etwa anderthalb Stunden. Auf dem Programm stehen die klassische historische Stadtführung, ein Rundgang durch das Fort und eine Entdeckungstour durch die Festhalle. Treffpunkt für die Festungs- und Fortführung ist der Westeingang des Forts an der Ecke Eichhornstraße/Bürgergraben. Die Stadtführung 750 Jahre Landau beginnt vor dem Rathaus. Treffpunkt für die Rundgänge durch die Festhalle ist vor dem Jugendstilbau in der Mahlastraße 3. Das Büro für Tourismus bittet um Anmeldungen, entweder telefonisch unter 06341 138310 oder per E-Mail an touristinfo@landau.de.