Sehet, der Heiland ist da! Er bringet uns das Paradies! Frohlocket und Jauchzet!

„Seit genau einem Jahr ist er im Amt: Der erste Grüne Beigeordnete, den Landau je hatte und mit 31 Jahren gleichzeitig auch der jüngste hauptamtliche Kommunalpolitiker der Grünen überhaupt“, so beginnt die Pressemitteilung der beiden Vorsitzenden des Lukas-Hartmann-Fanclubs, Lea Heidbreder und Lea Saßnowski. Das Duo verkündete am Mittwoch das – freilich nach der Comeback-Tour der Backstreet Boys – epochalste Ereignis der Weltgeschichte. Hartmann ist nun ein Jahr im Amt. Wobei die beiden wohl bewusst tief stapeln und den Ball flach halten. Kein Problem, wir helfen bei den Superlativen: Hartmann ist sogar der erste grüne Beigeordnete, der aussieht, spricht und joggt wie – LUKAS HARTMANN, der Superbeigeordnete! Der Mann, der CO 2 ein- und O 2 ausatmet.

Nichts wird zu Etwas und wieder zu Nichts

Seine Taten sprechen für den Heroen. „Was in einem Jahr ohne Vorlaufplanung direkt umsetzbar war, hat Lukas Hartmann möglich gemacht“, teilen die beiden Stadtratsfraktionsvorsitzenden der Grünen mit. Wovon reden die beiden? Gibt es den Weltfrieden? Essen für alle? Kommen Handwerker plötzlich pünktlich? Nein, weit gefehlt – mit solch profanen Dingen hält sich Lukas der Einzige nicht auf. Die Grüne Studenten- und Doktoranden-WG legt das segensreiche Werk vor: von Verbesserungen für Rad- und Fußverkehr, über 20 zusätzliche Standorte für Fahrradbügel bis zum Zehn-Millionen-Förderprojekt „Klimaschutz durch Radverkehr“, für das die Stadt in den kommenden Wochen den Förderbescheid erwarte. Im Außenbereich und in der Stadt wurden zudem über 250 Bäume gepflanzt!

Da halten Heidbreder und Saßnowski aber den Ball wieder mal ganz schön flach. Zwei Hartmannsche Taten könnte man gar als Wunder bezeichnen. So hat er den Altstadt-Shuttlebus nicht nur aus dem Nichts geschaffen, er hat ihn auch wieder im Nichts versenkt. Aus Nichts wurde Etwas, aus Etwas wurde wieder Nichts. Das freut das Philosophenherz. Die andere Wundertat: Er sorgt dafür, dass Bäume wandern! Die Wanderbaum-Allee ist im Stadtgebiet unterwegs. Da werden Erinnerungen an den wandelnden Wald von Birnam in Shakespeares Drama Macbeth wach.

Hängt ein Bravo-Starschnitt im Zimmer?

Das Frohlocken Heidbreders und Saßnowskis geht weiter. „Lukas Hartmann ist dabei nicht nur jemand, der anpackt, er hört auch zu. Er gibt Antworten und stellt sich den Debatten“, betonen die Hohepriesterinnen des Lukianismus. „Lukas Hartmann ist ein Mensch, der wenig Schlaf braucht, immer zupackend ist, Wandel positiv vorantreibt und mit den Menschen vor Ort im Gespräch bleibt.“ Wow. Er kann an- und zupacken – gleichzeitig! Da bleibt nur eine Frage offen: Haben die Fraktionsvorsitzenden eigentlich je einen Lukas-Hartmann-Bravo-Starschnitt in Lebensgröße in ihren Schlafzimmern hängen?

