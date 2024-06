Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem 43-jährigen Motorradfahrer ist es am Dienstag 4.45 Uhr auf der K 37 bei Böbingen gekommen. Durch die Kollision erlitt der Mann eine Unterschenkelfraktur, teilt die Polizei mit. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.