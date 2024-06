Kaiserslautern ist im Volksfest-Fieber! Vom 24. Mai bis zum 3. Juni steigt auf dem Messeplatz wieder die beliebte Maikerwe. Welche kleinen Geschichten lohnt es, zu erzählen? Was verrät der Blick hinter die Kulissen? Heute: Teil sechs unserer Serie.

Waren Sie in diesem Jahr schon auf der Kerwe? Ja? Und, was haben Sie bezahlt? Es ist die Frage, die das Volksfest-Herz bewegt, egal ob in der Stadt oder im Dorf, wurscht, ob in Bayern oder in der Pfalz: Wie teuer wird der Jahrmarktsbesuch – gerade mit der ganzen Familie? Schauen wir uns also mal um. Mittwochabend auf dem Lautrer Messeplatz, der Hunger treibt einen als Erstes an die Imbissbuden. Eine Brat- oder Käsewurst vom Grill kostet dort zum Beispiel mal vier, mal fünf Euro, eine Portion Kartoffelchips, frisch aus der Fritteuse, gibt’s ebenfalls für einen Fünfer – und für einen Nutella-Crêpe, das sündhafte Sinnbild jeder Kerwe, darf man vier Euro über die Theke reichen. Generell offenbar gilt: Wer Süßes will, muss tiefer in den Geldbeutel greifen. So kosten die Fruchtspieße zwischen vier und sechs Euro, die Churros sechs bis acht – je nach Sorte.

Und bitte, meine Lieben, das Spülen nicht vergessen! Entweder mit einem kühlen Pils (fünf Euro), einer prickelnden Rieslingschorle (vier Euro) – oder, ganz abstinent, einer Cola (vier Euro). Ordentlich gestärkt, kann man sich anschließend endlich höheren Aufgaben widmen. Wie wär’s also mit einer Fahrt im Breakdancer für 4,50 Euro? Oder einer schwindelerregenden Runde im Musikexpress (vier Euro)? Na ja, vielleicht soll’s auch was für die ganze Familie sein: Als Erwachsener zahlt man fürs Riesenrad sieben Euro, die Kinder kosten nur vier, und ein Family-Ticket fürs erfrischend-nasse Adventure Rafting gibt’s für 22 Euro. Bleiben noch die zeitlosen Klassiker für Groß und Klein – die Schießbude und der Autoscooter. Während man für 2,50 Euro dreimal auf ein Sternchen feuern kann, lässt es sich für 50 Cent mehr einmal übers Parkett donnern. Wie viel eine, sagen wir, vierköpfige Familie jetzt für einen Durchschnittsbesuch hinlegen muss? Je nach Vorlieben: zwischen 90 und 130 Euro.