Die Weinprobe hoch oben im Riesenrad der Familie Göbel ist immer einer der Höhepunkte des Landauer Maimarkts. So auch in diesem Festjahr: Für Montag, 29. April, ab 18 Uhr lädt das städtische Büro für Tourismus (BFT) zur zweistündigen Fahrt mit dem Riesenrad inklusive sechs Weinen zur Probe und einem kleinen Lunchpaket ein. Der Vorverkauf hat begonnen. Mit an Bord sind die Landauer Weinprinzessin Jasmin II. alias Jasmin Hantke und die ehemalige Landauer Weinprinzessin Jana Altschuh, die die Weine von Landauer Winzern besprechen. Tickets gibt es ab sofort im Büro für Tourismus unter Telefon 06341 138310 oder E-Mail touristinfo@landau.de. Der Landauer Maimarkt ist vom 27. April bis 6. Mai auf dem alten Messplatz.