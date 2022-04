Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat für Donnerstag, 28. April, das Kita-Personal in zahlreichen Orten der Pfalz zu Warnstreiks aufgerufen, auch in Landau. Die meisten Einrichtungen in den genannten Kommunen würden ganztägig komplett geschlossen, behauptet Verdi und will nicht ausschließen, dass sich weitere Kommunen den Warnstreiks anschließen. Die Stadtverwaltung Landau widerspricht: Sie weiß, dass einige Erzieherinnen aus der Kita Villa Mahla am Warnstreik teilnehmen wollen. Die Stadt geht aber davon aus, dass dies nicht zu gravierenden Problemen führen wird. Vermutlich müsse das Angebot reduziert werden, aber die Einrichtung werde nicht geschlossen. Über die Kitas freier Träger, beispielsweise der Kirchen, liegen der Stadt keine Infos zu möglichen Streikteilnahmen vor.

Verdi will mit dem Warnstreik Druck machen für die nächste Tarifverhandlungsrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände am 16. und 17. Mai. Verdi fordert unter anderem eine bessere Personalausstattung der Kitas, in denen derzeit 173.000 Fachkräfte fehlten, außerdem eine Eingruppierung der Erzieherinnen in höhere Entgeltgruppen. Die Gewerkschaft bittet die betroffenen Eltern um Verständnis und empfiehlt, sich in ihrer Einrichtung zu erkundigen, ob auch diese vom Streik betroffen und geschlossen ist.