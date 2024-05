Bereits mehrfach wurde in den vergangenen Wochen in der Südpfalz Schindluder mit Wahlplakaten verschiedener Parteien getrieben. Nun hat es die Neugruppierung der Freien Wähler Landau getroffen, wie die Polizei berichtet. In der Nacht auf Dienstag beschädigten bisher unbekannte Täter eines ihrer Wahlplakate in der Schloßstraße. Die darauf abgebildeten Gesichter der fünf Kandidaten wurden mit Hitler-Bärten beschmiert. „Das ist weder lustig noch kreativ, es ist einfach nur dumm. Und es wird teuer“, teilt Kreisvorstand Bernd Liessfeld mit. Abgesehen vom materiellen Schaden sei es nicht akzeptabel, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, mit Hitler-Schnurrbärten zu versehen. Das gebe den Schmierereien zusätzlich eine politische Dimension. „Menschen mit der Optik eines Massenmörders zu verunstalten, ist kein Spaß mehr und wird nicht geduldet“, so Liessfald. Circa 300 Euro beträgt die Schadenshöhe. Die Freien Wähler haben bereits Anzeige erstattet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.