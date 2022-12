Das Studierendenwerk Vorderpfalz baut sein veganes Angebot aus und bietet an den Unis in Landau und Germersheim nun täglich ein veganes Mittagsmenü mit Suppe, Salat und Dessert an.

2,44 Millionen Essen hat die Mensa vor der Pandemie dort und an den Standorten Ludwigshafen, Neustadt und Worms ausgegeben. Im Schnitt war mindestens die Hälfte davon fleischlos, in der Mensa Landau mittlerweile sogar fast 60 Prozent. Das Studierendenwerk folge mit der Umstellung auf eine rein vegane Essenslinie einem ganz klaren Kundenwunsch, beschreibt der Leiter der Hochschulgastronomie, Andreas Dubiel, den Hintergrund der Umstellung.

Konsequent nachhaltig

Das Studierendenwerk freut sich über diese Win-win-Situation beim Thema Nachhaltigkeit: Weniger Co ² -Ausstoß bei der Essensproduktion, mehr regionale und saisonale Lebensmittel und die Herausnahme von ökologisch bedenklichen Lebensmitteln wie beispielsweise Fisch aus überfischten Beständen. Bei Getränken (Recup seit 2019) und To-go-Gerichten (Relevo seit 2022) setzt das Studierendenwerk bereits seit Längerem konsequent und ausschließlich auf Mehrweglösungen.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, heißt es in der Mitteilung. Ökologisch produzierte Lebensmittel sind teurer, deshalb stößt das Studierendenwerk an finanzielle Grenzen und wünscht sich seit Langem, dass die Landeszuschüsse für Mensa-Essen steigen. „Wir sind bereit, dem Land unseren Einkauf transparent zu machen“, unterstreicht Dubiel.