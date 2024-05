Ein 29-Jähriger hat auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in Landau am Mittwochabend Ein- und Ausparken geübt. Das Problem dabei: Er saß nicht in einem Fahrschulauto, sondern im VW Golf seines 27-jährigen Kumpels. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr ein Auto mit seltsamer Fahrweise gemeldet. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann am Steuer keinen Führerschein hat. Ärger wegen dieser Aktion bekommen nun beide jungen Männer. Dem 29-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem 27-jährigen Halter des Golfs ein Verfahren wegen Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.