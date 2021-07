Unbekannte haben Wegschilder mit dem Hinweis Mountainbike-Park im Pfälzerwald bei Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach gestohlen beziehungsweise verunstaltet. Wie die Polizei berichtet, sind im Zeitraum zwischen dem 25. Juni und 5. Juli vier Schilder auf dem Weg von der Augspurger Mühle bis zum Liebfrauenberg gestohlen worden. Sie waren jedoch so hoch montiert, dass die Täter Hilfsmittel zur Hand nehmen mussten, um sie entfernen zu können. Im Zeitraum zwischen 8. und 11. Juli sind 24 Wegschilder der Mountainbike-Tour Nummer 10 beschädigt worden. Der Rundweg führt von Oberotterbach bis Bad Bergzabern, mit schwarzer Farbe besprüht wurden Schilder im Bereich von Schweigen-Rechtenbach. In beiden Fällen bittet die Polizei Bad Bergzabern um Hinweise per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.