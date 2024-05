In der Nacht zum Montag, 13. Mai, wurde bei der Gaststätte Fünf Bäuerlein in Landau ein großer grüner Biergartenschirm mit Werbeaufschrift der Bellheimer Brauerei gestohlen. Aufgrund der Größe des Sonnenschirms benötigte es zum Abtransport mindestens zwei Personen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.