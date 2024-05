Einen schlechten Scherz haben sich Unbekannte in den Interkulturellen Gärten auf dem ehemaligen Gartenschaugelände im Süden Landaus geleistet: Sie haben auf der zentralen Wiese der Kleingartenanlage ein Hakenkreuz hinterlassen. Das haben Vereinsmitglieder am Donnerstag entdeckt, berichtet Petra Beez-Pfaff. Nach ihren Angaben ist das verbotene Symbol des Nationalsozialismus etwa 3,50 Meter groß. Entstanden sei es offenbar dadurch, dass Unbekannte über den Zaun gestiegen seien und auf der am Montag gemähten Wiese Dünger ausgestreut hätten. Aufgrund des verstärkten Graswuches und der kräftig-grünen Farbe der frischen Halme sei das Hakenkreuz deutlich sichtbar hervorgetreten. Passiert sein müsse dies also wohl zwischen dem 13. und dem 16. Mai. Auch Düngerreste seien noch zu sehen gewesen. Die Polizei bestätigt den Fall und schließt einen Zufall eher aus. Eine Streife habe sich vor Ort umgesehen. Für Beez-Pfaff ist es ein Alarmsignal, dass es auch in Landau rechtsextreme Umtriebe gebe.