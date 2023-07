Der Verein Südpfalz Mobil kritisiert, wie die Deutsche Bahn plant, den Landauer Westbahnhof mit einem neuen, höheren Bahnsteig auszustatten. In früheren Zeiten habe es „Fahren und Bauen“ geheißen, kommentiert Vorsitzender Magnus Hellmich. Damals habe man sich Gedanken gemacht, wie man die geringsten Beeinträchtigungen der Reisenden durch die Bauarbeiten hat. „Heute heiße es nur noch ,Fahren oder Bauen’ und was der Reisende daraus macht, interessiert wohl nicht.“ Mit einer anderen aufwändigeren Bautechnologie hätte man den Betrieb für die Reisenden aufrechterhalten können, meint Hellmich. Nachdem der neue Bahnsteig errichtet worden wäre, hätte man den alten zurückbauen können. Die Bahn habe wohl die Kosten für die Sicherungsarbeiten für die Reisenden gescheut. Den Zweck der Arbeiten, den neuen, höheren Bahnsteig für den Westbahnhof, begrüßt der Verein ausdrücklich, heißt es in der Stellungnahme.

Die Bahn hatte auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass der Landauer Westbahnhof wegen Arbeiten am Bahnsteig voraussichtlich vom 24. Juli bis 1. September gesperrt sein wird.