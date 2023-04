Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kampf um die Wählergunst wird bald an Fahrt aufnehmen. Obwohl der Hype um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zuletzt abgeflaut ist, blicken die Grünen mit breiter Brust auf die Bundestagswahl. Der Wörther Tobias Lindner ist unangefochtener Spitzenkandidat der Südpfälzer Grünen.

Die drei Kreisverbände der Grünen demonstrierten bei der Wahl ihres Direktkandidaten am Samstag in der Turnhalle der Landauer Montessori-Schule Geschlossenheit – an Tobias