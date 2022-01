Thorsten Tschirner ist seit Jahresbeginn der neue Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer für die Südpfalz. Der Kaufmann ist Nachfolger von Marc Watgen, der Anfang September nach mehr als 21 Jahren im Dienst der IHK Pfalz in den Ruhestand getreten ist. Tschirner hat an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing studiert. Nach dem Abschluss war er in verschiedenen Positionen im Online-Marketing bei Gesundheitsdienstleistern tätig. Seit 2011 war der 46-Jährige bei der IHK Pfalz Referent für Existenzgründung und Unternehmensförderung. Die IHK in Landau ist Anlaufstelle für gut 20.000 IHK-Mitgliedsbetriebe in der Südpfalz. Die Arbeit umfasst sowohl durch Gesetz zugewiesene Aufgaben wie Prüfungen in der dualen Berufsausbildung und Bescheinigungen von Exportpapieren als auch Dienstleistungen für die regionale Wirtschaft.