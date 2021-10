Der Teich im Kurpark in Bad Bergzabern ist endgültig Geschichte. Am Montagmorgen sind zwei Bagger angerollt und haben die Reste des kleinen Teiches beim Haus des Gastes beseitigt. Normalerweise hätte der Teich im Zuge der Erlenbach-Offenlegung im Kurpark schon vor Wochen zugeschüttet werden sollen. Doch Proteste hatten das verhindert. In den vergangenen Wochen hatten sich 484 Bürger in Unterschriftenlisten eingetragen, um so mit Nachdruck den Erhalt des Teiches zu fordern. Vergeblich. Am Donnerstag hatte der Stadtrat entschieden, die ursprüngliche Planung beizubehalten und das kleine Gewässer zu entfernen. Die Fische sind laut Stadt schon vor Wochen abgefischt und an Privatpersonen abgegeben worden. Der kleine Bach, der den Teich mit Frischwasser speiste, wurde umgeleitet. Er versorgt nun den Matschbereich auf dem großen Spielplatz im neu angelegten Park mit Wasser. Der alte Bachlauf und der Teich sollen laut Stadt gärtnerisch umgestaltet werden.