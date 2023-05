Die Fraktionen des Wollmesheimer Ortsbeirats beantragen, dass an der Autobahn ein Schild aufgestellt wird, das auf das Stadtdorf aufmerksam macht. Es soll an der A65 bei der Ausfahrt Landau-Süd stehen. Gemeint ist ein braunes sogenanntes Kulturhinweisschild, das auf besondere Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die Festungsstadt Landau, die Villa Ludwigshöhe, das Hambacher Schloss oder den Naturpark Pfälzerwald hinweist. Ortsvorsteher Rolf Kost weist in einem Schreiben an die Stadt darauf hin, dass die Wollmesheimer Kirche älter ist als der Speyerer Dom: Sie wurde 1040 vom dortigen Bischof Sigibodo geweiht. In der Begründung wird auch ein unterirdischer Tunnel genannt, der einst das Dorf mit dem als Wehr- und Fluchtturm dienenden Kirchturm verbunden haben soll. Der Stadtrat wird am Dienstag, 25. Mai, über den Antrag befinden. Laut ADAC gibt es an bundesdeutschen Autobahnen mehr als 3500 solcher Schilder. Eine Übersicht gibt es auf Wikipedia. An der A65 stehen demnach acht.