Mit vereinten Kräften wird die Kreisstraße zwischen Insheim und Offenbach auf Vordermann gebracht. Die Stadt Landau wird mitwirken, da der mittlere Abschnitt der fast drei Kilometer langen Strecke auf Mörlheimer Gemarkung verläuft. Sie ist dadurch zuständig für jegliche Bauarbeiten. Nach Angaben der Kreisverwaltung wird die Stadt ihre Straße ausbauen. Da ihr Streckenabschnitt in einem besseren Zustand sei, reiche bei ihr eine Deckensanierung aus. Die Arbeiten werden womöglich erst in der zweiten Jahreshälfte vorgenommen. Anlässlich dieses Projektes starten wir einen Leseraufruf: Von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir wissen, welche Straßen in oder rund um Landau am ehesten erneuert werden sollten. Kennen Sie Buckelpisten, die Sie meiden? Melden Sie sich gerne bis Freitag, 23. Februar, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de und nennen Sie dabei ein paar Stichworte zu der Straße. Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen ihren Namen und ihre Rufnummer an.