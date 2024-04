In Arzheim wird ein neuer Regenwasserkanal verlegt. Dafür muss eine Straße für längere Zeit komplett gesperrt werden.

„Eine von uns beauftragte Fachfirma verlegt im nördlichen Bereich der Arbotstraße einen neuen Regenwasserkanal zwischen dem vorhandenen Kanal in der Arzheimer Hauptstraße und dem Endpunkt der Spülbohrung vom vergangenen Jahr“, erläutert Sigrid Weisenbach, Leiterin der Abteilung Abwasserbeseitigung beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in einer Mitteilung. Ab Dienstag, 9. April, wird deshalb die Arbotstraße in Arzheim zwischen Hausnummer 9 und der Kreuzung Arzheimer Hauptstraße voll gesperrt sein. Die Kanalarbeiten des EWL dauern voraussichtlich bis Ende Juni. Der Verkehr wird in dieser Zeit großräumig umgeleitet, die Umleitungsstrecke ist laut EWL-Mitteilung ausgeschildert. Fußgänger- und Radverkehr wird weiterhin möglich sein, dafür sind Durchfahrten eingerichtet.

Bei einer Spülbohrung wurde im Sommer vergangenen Jahres ein Rohr durch den Weinberg von Arzheim gelegt. Dieses Rohr wird bei den aktuellen Bauarbeiten nun ans Kanalnetz angebunden. „Der neue Kanal soll in Arzheim mit den Neubaugebieten künftig eine Trennung von Regen- und Schmutzwasser ermöglichen. Er nimmt das Niederschlagswasser etwa von Hausdächern auf und leitet es über die neuen Kanäle direkt in den Ranschbach“, erklärt Weisenbach. Auf diese Weise werde zum einen die Kläranlage entlastet, zum anderen sei der Kanal aber auch Teil des EWL-Hochwasserkonzepts und erhöhe die Sicherheit angrenzender Grundstücke bei Starkregen und Überflutungen.

Alle anliegenden Haushalte werden über die Arbeiten und die Verkehrsbeschränkungen informiert – auch über die Einrichtung von Sammelpunkten für die Abfallgefäße. Denn die Sammelfahrzeuge können während der Sperrung nicht mehr wie gewohnt an den Grundstücken vorbeifahren. „Wir arbeiten so zügig wie möglich und so gründlich wie nötig. Ganz ohne Einschränkungen geht es in dieser Zeit allerdings nicht“, betont Weisenbach. Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge werde aber in der Arbotstraße jederzeit ein befahrbarer Notfall-Korridor frei gehalten.