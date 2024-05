Wo parkt man einen neun mal drei Meter großen Anhänger? Dieses Problem muss der Landauer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes lösen und bittet Bürger um Unterstützung. Es geht um die Mobile Unfallhilfestelle oder auch Sanitätsstation des DRK, in der seit 2023 zwei Patienten gleichzeitig versorgt werden können. Vorübergehend ist sie in der Fahrzeughalle des Katastrophenschutzes untergestellt. Noch in diesem Jahr muss aber ein neuer Stellplatz her. Das DRK erklärt, was benötigt wird: „Wir suchen im Umkreis von 10 Minuten um Landau einen Hallenstellplatz oder mindestens einen überdachten Außenstellplatz mit mindestens neun mal drei Metern und einer Höhe von ebenfalls drei Metern.“ An- und Abfahrt müssten bei jedem Wetter möglich sein, ein Stromanschluss sei dagegen optional. Wer einen Stellplatz anzubieten hat, kann sich unter info@drk-landau.de oder unter 06341 92910 melden.