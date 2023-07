Die neue mobile Sanitätsstation des DRK-Kreisverbandes Landau wird ihre Feuertaufe beim Landauer Sommer erleben. Das neue Fahrzeug ersetzt die 2020 wegen technischer Mängel außer Dienst gestellte Station, die über 15 Jahre bei Veranstaltungen in der Region stand, und auch die provisorischen Container-Lösungen, wie das DRK mitteilt. Die neue Station sei ein großer Gewinn, betont Michael Mund, Kreisbereitschaftsleiter des in Landau. „Dank der modernen Ausstattung können wir noch schneller und effizienter auf Notfälle reagieren und die Versorgung von Patienten weiter verbessern.“ Der Einsatz der ehrenamtlichen Helfer während der Coronazeit habe genug finanzielle Mittel generiert, um die Neuanschaffung stemmen zu können. Die Kosten für die Anschaffung der neuen Sanitätsstation betrugen rund 90.000 Euro. Laut Peter Wollny, erster Vize-Präsident DRK-Kreisverbandes, ist die neue Station für die Behandlung von bis zu zwei Patienten gleichzeitig ausgelegt und wird ergänzt durch einen getrennten Aufenthaltsbereich für die ehrenamtlichen Helfer. Beim Landauer Sommer ist die Station am Freitag und Samstag von 19.30 bis 1.30 Uhr und am Sonntag von 18 bis 23 Uhr geöffnet.