Der Lions Club Landau hat einen neuen Präsidenten. Stefan Wissel, Geschäftsführer der HWI Pharma Services GmbH in Rülzheim hat das Amt turnusgemäß von Andreas Doll, Schulleiter des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums, übernommen. Nach den schwierigen Jahren in der Pandemie gelang es dem Club jüngst wieder, mit seinen Aktivitäten ehrenamtlich tätige Organisationen in Landau, der Region sowie in Südamerika zu unterstützen und Projekte für Bedürftige vor Ort zu stemmen. Im Mai wurden dafür 38.000 Euro gespendet. Wissel hat sein Jahresprogramm auf das Motto „Gesundheit“ ausgerichtet.

Der Vorstand

Präsident: Stefan Wissel, Vize-Präsident: Christian von Perbandt, Past-Präsident: Andreas Doll, Schatzmeister: Christoph Ochs, Sekretär: Professor Andreas Frey