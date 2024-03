Wer hat Interesse an einem gemeinsamen Bauprojekt in den Neubaugebieten der Landauer Stadtteile? Die Verwaltung informiert über die Möglichkeiten.

„Chancen nutzen, gemeinsam bauen“ – unter diesem Titel lädt die Stadtverwaltung Landau Interessierte für Mittwoch, 20. März, um 17.30 Uhr in die Kink’sche Mühle in Godramstein ein. Anlass ist das aktuelle Konzeptvergabeverfahren für Grundstücke in den Neubaugebieten Godramstein und Mörzheim, das Vorbild für die weiteren Quartiersentwicklungen in den Stadtdörfern sein kann.

Bei den Grundstücken für Mehrfamilienhäuser werden neben gängigen Investoren ausdrücklich Baugemeinschaften angesprochen. Diese können sich gemeinsam mit einem Architekturbüro und einem nach ihren Bedürfnissen zugeschnittenen, qualitätsvollen und zukunftsgerechten Konzept bewerben, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Mit Erfahrungsbericht

Das Stadtbauamts hat folgendes Programm für den Info-Abend zusammengestellt: Nach einem Input zum Themenfeld Baugemeinschaften und Chancen des Konzeptvergabeverfahrens wird Wolf-Dietrich Hutter, Vorstand der Lawoge eG, von der Entwicklung des Generationenhofs in der Haardtstraße in Landau berichten. Die Besucher erhalten auch einen Einblick in das „Landauer Modell“ zur Quartiersentwicklung mit Baugemeinschaften. Natürlich wird es Gelegenheit für Fragen und Kontaktaufnahme mit anderen Interessierten geben.

Die Flächen sind jeweils knapp über 1000 Quadratmeter groß. Interessierte können ihre Gebote bis zum 27. Juni bei der Verwaltung einreichen. Der Stadtrat hatte die Frist auf Wunsch von CDU und SPD verlängert. Über den Zuschlag für die Grundstücke entscheidet eine Jury.

Die Vergabe- und Verkaufsbedingungen, die Bauvorschriften und die Bewerbungsbögen können Interessenten auf dem Portal Baupilot unter www.baupilot.com/landau-in-der-pfalz finden. Weiterführende Informationen gibt es auch auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/grundstücke.

Fragen zur Veranstaltung beantwortet Anna Hocks im Stadtbauamt Landau. Sie ist erreichbar per E-Mail an anna.hocks@landau.de oder telefonisch unter 06341 136117.