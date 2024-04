Die Stadt Landau verlängert die Anmeldefrist für Interessierte, die beim Festumzug am 2. Juni anlässlich des Stadtgeburtstags mitwirken möchte. Bis Freitag, 26. April, nimmt sie Anmeldungen von Fußgruppen und Festwagen an, die sich immer noch bei der Stadtverwaltung diesbezüglich melden. Angesprochen sind dabei Vereine, Nachbarschaften, Jugendgruppen, Unternehmen, Stadtdörfer und Organisationen. Sie können sich kurz und formlos bei der Stadtverwaltung per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de melden. Dort erhalten sie alle Informationen und einen Anmeldebogen. Der Umzug am Samstag, 2. Juni, steht unter dem Motto „Historisches Landau“ und führt durch die gesamte Innenstadt. Beginn ist um 14 Uhr, Start und Ziel sind am Alten Messplatz.