Die Lokale Agenda des städtischen Umweltamts lädt nach der coronabedingten Pause für Freitag, 24. März, wieder zum Aktionstag Sauberes Landau ein. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits für die 19. Auflage des Frühjahrsputzes angemeldet, um mit Handschuhen, Eimern und Tüten ausgestattet das Stadtgebiet von Müll und Unrat zu säubern. Mit einer eigenen Müllsammelaktion angemeldet haben sich die Frauen des Freitags-Frauen-Frühstücks, eines Kooperationsprojekts der städtischen Gemeinwesenarbeit und des Hauses der Familie, sowie die Tagesförderstätte im Diakonissen Bethesda Landau. In Nußdorf wird die Dorfgemeinschaft am darauffolgenden Samstag, 25. März, aktiv. Freiwillige treffen sich um 9 Uhr an der Grundschule. Bei der Organisation unterstützt wird die Lokale Agenda vom Präventionsrat der Stadt Landau und lokalen Energieversorger Energiesüdwest. Besonders engagiert ist außerdem der städtische Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL), der auch die Container für die Abfuhr des gesammelten Mülls zur Verfügung stellt. Um den Müll noch am selben Tag einsammeln zu können, sind sechs Bauhof-Mitarbeiter mit drei Fahrzeugen mehrere Stunden unterwegs. Im Anschluss werden unter den teilnehmenden Schulklassen fünf Klassen ausgelost, die an einem Umweltaktionstag auf dem Ebenberg teilnehmen dürfen. Wer seine eigene Sammelgruppe anmelden möchte oder Fragen zum Aktionstag hat, kann sich an Annette Liebel unter Telefon 06341 133502 oder per E-Mail an annette.liebel@landau.de wenden.