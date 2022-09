Wie Ortsbürgermeisterin Regina von Nida mitteilt, kann aus terminlichen Gründen das „Spielfest für alle“ am 10. September nicht stattfinden und wird daher auf Sonntag, 25. September verlegt. Von 14 bis 18 Uhr wird im Bereich von Sportplatz, Tennis- und Bouleplatz ein vielfältiges Programm geboten, das durch das Festkomitee, die Landfrauen, die Jugendfeuerwehr und die Storchenbouler geplant wurde. Es werden noch Helfer gesucht. Interessierte können sich bei der Ortsbürgermeisterin per Mail an buergermeisterkleinfischlingen@gmail.com melden.