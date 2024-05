Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bleiben Familien mit beeinträchtigen Kindern in Sachen Kita auf der Strecke? Das befürchtet die Elternvertretung der Kitas im Kreis SÜW. Das Jugendamt ist anderer Ansicht.

In Edenkoben wird eine neue Kita gebaut, weil es in den bestehenden vier Einrichtungen in der Stadt zu eng geworden ist und ohnehin Betreuungsplätze fehlen. Das Projekt hört sich erst einmal