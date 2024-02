Den anhaltenden Streit zwischen den Koalitionspartnern Grüne und CDU um Parkplätze in Landau wertet die SPD als Ausdruck der Führungsschwäche von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). Paule Albrecht und Florian Maier finden es bemerkenswert, dass Sportdezernentin Lena Dürphold (CDU) gemeinsam mit Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) der eigenen Fraktionsführung öffentlich widersprochen hat. Beide hatten Kritik an der Parkraumbewirtschaftung rings ums Stadion zurückgewiesen. Dürphold habe damit den CDU-Spitzenkandidaten Ralf Eggers bloßgestellt, findet die SPD und ist auf die Reaktion der CDU gespannt. Es zeuge von Führungsschwäche, dass der Oberbürgermeister seine Dezernenten öffentlich mit der eigenen Fraktion streiten lasse, selbst jedoch gar nichts zu einem Thema sage. Es hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, den Vorschlag einer Parkscheibenlösung ernsthaft zu prüfen, den der Vorsitzende des Tennisclubs Schwarz-Weiss, Wolfgang Getto, gemacht hatte.

Die Sozialdemokraten fragen weiter, was aus einer Parklösung für Besucher des Freibades geworden ist, die in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses in Aussicht gestellt worden sei.

Das Fazit der SPD: Geißlers Vorgänger Thomas Hirsch (CDU) sei es „immer wieder gelungen, den Laden zusammenzuhalten“ und Streitigkeiten innerhalb der Koalition beizulegen. Dagegen agiere Geißler leider zunehmend hilflos. Es sei kein Wunder, dass mit Theo Kautzmann (CDU) und zukünftig mit Udo Lichtenthäler (Grüne) „zwei ehemalige Stadträte reaktiviert werden mussten, um Geißler und Hartmann zu unterstützen“.