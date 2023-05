Die Sparkasse Südpfalz hat den SB-Pavillon in der Herxheimer St.-Christophorus-Straße (Edeka Albrecht) wieder in Betrieb genommen, teilt Pressesprecher Philipp Schneider mit. Der Pavillon war Ende 2021 in die Luft gesprengt worden. „Nach einer Gefährdungsbeurteilung wurde entschieden, den durch kriminelle Machenschaften zerstörten Standort wiederaufzubauen“, erklärt er. Die Beschaffung der benötigten Materialien habe aufgrund von Lieferengpässen – vor allem in der Chip-Industrie – länger gedauert. Die Öffnungszeiten des Pavillons sind zwischen 6 und 23 Uhr, so der Sprecher.