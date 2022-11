106 Filme, 40 Kinos, sieben Tage: Das sind die Eckdaten der 20. Schulkino-Woche Rheinland-Pfalz. Vom 17. bis 25. November gibt es das Projekt unter dem Motto „Was uns stark macht!“ auch in Annweiler. Die Filmauswahl für Schüler aller Altersstufen lenkt den Blick auf gesellschaftliche und auf naturwissenschaftliche Themen, teilt das Pädagogische Landesinstitut mit. Darüber hinaus bietet die Schulkino-Woche eine Auswahl an Fortbildungen für Lehrkräfte an. Ein Markenzeichen der Schulkino-Woche ist auch das Rahmenprogramm, mit dem sie Schulklassen einlädt, sich intensiv mit den Filmen und ihren Themen auseinanderzusetzen und der Frage nachzugehen, wie die Filme „gemacht“ sind und ihre Wirkung erzielen. Zum Programm in Annweiler gehören „Der Pfad“, „Geschichten vom Franz“, „Willi und die Wunderkröte“ und „Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer“. Die Schulkino-Woche wird vom Filmbüro im Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz organisiert, es gibt sie seit 2003.

Info



Das aktuelle Programm für Annweiler ist online unter https://schulkinowoche.bildung-rp.de/programme.html zu finden. Weitere Informationen und Beratung gibt es beim Projektbüro im Pädagogischen Landesinstitut, Telefon 0261 9702-400 oder per Mail unter rheinland-pfalz@schulkinowochen.de.