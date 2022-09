Der neue Gutscheinbuch.de-Schlemmerblock für Landau/Südliche Weinstraße und Umgebung ist erschienen, teilt das Unternehmen mit. In der bis zum 1. Dezember 2023 gültigen Auflage sind altbewährte und neue Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen vertreten. Dabei sind etwa die Weinstube „Alte Schmiede“ in Rhodt unter Rietburg, das Restaurant Laai Kanok in Landau, Zum Schwiegermuttersitz in Steinfeld sowie die Wasgau Bäckerei und das Subway in Landau. Der Katalog arbeitet mit dem 2:1-Prinzip. Das heißt zu zweit in einem der teilnehmenden Restaurants gibt es das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Auch auf Frühstück/Brunch, Buffets, Cocktails und weitere Bereiche lasse sich das Angebot bei zahlreichen Gutscheinen anwenden. Oftmals gebe es auch für die Lieferung des Essens oder die Abholung einen Rabatt, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus könnten Kinos, Freizeitparks, Bäder und Sportveranstaltungen besucht werden. Wahlweise zum 2:1-Angebot für zwei Personen könnten viele Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freunde-Angebote eingelöst werden. Die Regelungen seien über die Symbolik auf den Gutscheinen ersichtlich.

Info



www.gutscheinbuch.de