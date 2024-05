Landau war schon immer einen Schritt weiter als andere, und dabei bleibt es auch. Wo wenig innovative Städte ihre Kinder noch auf Baumschulen schicken, hat Landau bereits Pilzschulen errichtet. Die Botschaft des Schulamts und des Gebäudemanagements ist klar: Wo Bäume wurzeln schlagen und verharren, breiten Pilze sich aus. Überall hin. Am Landauer (Schul-)Wesen soll die Welt genesen. Und es ist auch die viel bessere Metapher. Denn: Wir stecken junge Menschen in Schulen in der Hoffnung, dass sie sich mit Bildung anstecken. Mit einem Baum kann man sich nicht infizieren, mit einem Pilz hingegen schon. Und falls Sie jetzt zu diesen Kindern oder Eltern gehören, die sich wegen lächerlicher Kleinigkeiten wie Gesundheit sorgen: So schlimm ist es nicht, heißt es. Geringe Pilzbelastung in der Luft. Bis der Bildungspilz sich also in jedem Kind wirklich festgesetzt hat, vergehen Jahre. Deshalb arbeitet das Schulamt an einer Ausdehnung der Grundschulzeit auf 14 Jahre. Damit jedes Kind wirklich Bildung bekommt. Auch in die Lunge.