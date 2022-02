Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Bundestagsabgeordneter für die Grünen, ist bis Freitag auf Dienstreise in den Vereinigten Staaten.

Geplant ist zunächst ein Besuch in bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zur Ukraine, bei der Lindner für Deutschland sprechen werde, teilt sein Büro mit. Zur Russland-Krise werde er sich auch mit Vertretern der amerikanischen politischen Öffentlichkeit, Mitgliedern von Think Tanks sowie Expertinnen und Experten austauschen. Hinzu kommen Gespräche mit Mitgliedern des Sekretariats der Vereinten Nationen, auch zum Thema Friedenskonsolidierung.

Danach folgt ein Besuch in der US-Hauptstadt Washington, ebenfalls im Kontext der Russland-Krise. Lindner wird mit sicherheitspolitischen Experten sprechen, zudem sind Gespräche im US-Außenministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus geplant. Darüber hinaus werde Lindner sich mit Think-Tanks zum Thema feministische Außenpolitik austauschen. Lindner ist seit 2011 Bundestagsmitglied für die Grünen. In der vergangenen Legislaturperiode war er unter anderem Sprecher für Sicherheitspolitik der Fraktion.