Auf den Queichwiesen nördlich von Offenbach müssen Hunde vermutlich künftig an der Leine geführt werden. Die Felder südlich der Gemeinde werden dafür als Fläche für unangeleintes Ausführen ausgewiesen. „Im sehr sensiblen Schutzbereich der Offenbacher Queichwiesen führen Hundebesitzer immer öfters ihre Hunde unangeleint aus. Dadurch kommt es auch zur Gefährdung anderer Tiere und zur Beeinträchtigung des immateriellen Kulturerbes“, heißt es in einer Beschlussvorlage des Verbandsgemeinderates. Der Rat fasste in seiner jüngsten Sitzung einen Grundsatzbeschluss. Die eigentliche Satzung solle in der nächsten oder übernächsten Sitzung des VG-Rates beschlossen werden, so Bürgermeister Axel Wassyl. Die Satzung werde dann der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zur Genehmigung vorgelegt.

„Wir wollen dann auch entsprechende Hinweisschilder an den Hauptzugangswegen zu den Queichwiesen aufstellen. Einige stehen ja schon“, so Wassyl. Die Kontrolle erfolge über den Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde. In der Regel sollen Hundehalter, die die Anleinpflicht missachten, zunächst mündlich verwarnt werden. Das Bußgeld beträgt 40 Euro, weitere 23 Euro Verwaltungsgebühr kommen obendrauf.