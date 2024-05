Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als wummernde Beats das Halbdunkel durchbrachen, die von DJ Asadjohn hinter seinen digitalen Plattentellern ausgingen, strömten die rund 250 Besucher, die zuvor in der Alten Feuerwache in Mannheim verstreut standen, nach vorne vor die Bühne. Wie bei einem anziehenden Magnet, nach dem sich sämtliche Eisenspäne ausrichten. Der Name dieses Magnets? Haiyti.

Als wummernde Beats das Halbdunkel durchbrachen, die von DJ Asadjohn hinter seinen digitalen Plattentellern ausgingen, strömten die rund 250 Besucher, die zuvor in der Alten Feuerwache in Mannheim