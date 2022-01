In der Hauptstraße auf Höhe des Anwesens Nummer 88 hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen geparkten VW-Pritschenwagen gestreift. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.