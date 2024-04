Beamte der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern haben in Landau einen Mann aus Nigeria festgenommen, der sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält. Wie die Behörde mitteilt, leitete eine Streife am frühen Mittwochmorgen einen Flixbus von der A65 ab, um die Insassen am Bahnhof in Landau zu kontrollieren. Unter ihnen war der 26-jährige Nigerianer, der, wie sich bei einer Überprüfung der Personalien herausstellte, gleich von mehreren deutschen Behörden gesucht wurde. Neben sieben Aufenthaltsermittlungen wegen Betrugsdelikten, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Geldwäsche verurteilte die Staatsanwaltschaft Traunstein den Mann wegen unerlaubter Einreise zu einer Geldstrafe von 1267,50 Euro. Da der 26-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 119 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise wurde eingeleitet. Ob der Mann aus Deutschland abgeschoben wird, muss nun die Ausländerbehörde entscheiden.