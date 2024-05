Die Wirtschaftsjunioren Südpfalz (WJ) laden am Dienstag, 21. Mai, 19 Uhr, zu einer Diskussion mit den Kandidaten zur Europawahl ins Alte Kaufhaus ein. Teilnehmen werden laut Ankündigung Christine Schneider (CDU), Maria Harutyunyan (SPD), Jutta Paulus (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Joachim Streit (Freie Wähler). Mit weiteren potenziellen Kandidaten sind die Wirtschaftsjunioren aktuell noch in Gesprächen. Debattiert werden soll über aktuelle Themen Europas. Über einen Link können die Zuschauer während der Veranstaltung Fragen einreichen, so die Organisatorin Jasmin Kimmel. Der Eintritt ist frei. Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann einen Livestream nutzen. Der Link wird kurz vor der Veranstaltung über die Social Media-Kanäle der WJ bekannt gegeben.