Zum großen Festwochenende des 750. Landauer Stadtgeburtstags wird der Rathausplatz zum großen Picknickplatz. Wie von den Bürgern bei der Beteiligung zum Stadtjubiläum angeregt, ist das Gemeinschaftserlebnis am Donnerstag, 30. Mai, ab 11 Uhr. Wer möchte, kann eigenes Essen und Trinken mitbringen. Es gibt vor Ort – solange der Vorrat reicht – aber auch Picknickpakete in pfälzischer oder vegetarischer Ausführung für 14 Euro pro Person zu kaufen. Diese können noch in dieser Woche auch per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de vorbestellt werden. An den restlichen Festtagen wird ab 11 Uhr ein pfälzischer Frühschoppen angeboten. Wer möchte, bringe sich eine Picknickdecke mit. Auf dem Rathausplatz stehen für die Dauer des Festwochenendes von Donnerstag bis Sonntag, 30. Mai bis 2. Juni, aber auch jede Menge Sitzgelegenheiten bereit.