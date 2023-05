An der Einmündung von der Weinstraße in die Wiesenstraße in Schweigen-Rechtenbach hat sich am späten Dienstagabend ein Pedelec-Fahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 42-Jährige beim Abbiegen zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.