Die Überraschungsolympiasiegerin von Paris im Kugelstoßen, Yemisi Ogunleye, hat eine erfolgreiche Vergangenheit als Turnerin beim TV Schwegenheim. 2012 belegte sie bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften den vierten Platz. Für dieses Ergebnis verliehen die Schwegenheimer der Bellheimerin, die nun für MTG Mannheim startet, eine besondere Auszeichnung.

Talent erkennbar

2013 vertrat Ogunleye den TVS beim Deutschen Turnfest in der Metropolregion: Sprung oder Stufenbarren meisterte sie als Dritte unter 50 Teilnehmerinnen, verstand aber die Wertung nicht und sagte: „Wenn man ein Jahr dafür trainiert, ist das schon ärgerlich.“ 1,5 Punkte fehlten ihr zum Sieg. Schon damals galt sie als klasse Leichtathletin.

Die 14-Jährige stieß die Drei-Kilogramm-Kugel am weitetesten von allen, auf 13,04 Meter. Hinzu kamen 13,92 Sekunden im 100-Meter-Sprint und 4,89 m im Weitsprung. Am Jahresende lag Ogunleye in der Pfalzbestenliste im Vier- (2186) und Siebenkampf (3739) der Unter-15-Jährigen vorne.