Nach zweijähriger Corona-Zwangspause starten die Landauer Stadtdörfer am Wochenende wieder in die Weinfestsaison. Den Anfang macht am Sonntag, 1. Mai, die Wollmesheimer Landjugend mit dem traditionellen Wollmesheimer Mai- und Weinfest. Die Eröffnung um 10 Uhr auf dem Dorfplatz übernimmt Bürgermeister Maximilian Ingenthron gemeinsam mit Ortsvorsteher Rolf Kost. Für Unterhaltung sorgen die Arzheimer Musikkapelle „Kleine Kalmit“ und die Trachtengruppe der Wollmesheimer Landjugend.

Auch in der Kernstadt wird am Wochenende wieder gefeiert: Bereits am Samstag, 30. April, um 15 Uhr wird der erste Landauer Maimarkt seit Pandemiebeginn eröffnet. Bis Montag, 9. Mai, locken das traditionelle Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, der Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden, die „Fressgasse“ und der Krammarkt auf den Alten Messplatz.