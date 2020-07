Während die Kita-Kinder nebenan ausgelassen im Garten tobten, gaben Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Pfarrer Stefan Müller und Queichheims Ortsvorsteher Jürgen Doll mit dem ersten Spatenstich den offiziellen Startschuss für die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Froschteich. 620.000 Euro haben Stadt und Land locker gemacht, um das Betreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter auszubauen. Voraussichtlich im Sommer 2021 wird Leiterin Ilse Balzer dann fast doppelt so viele Kinder wie heute aufnehmen können. Besonders für die Minis unter drei Jahren (U3) – in der Kita Kaulquappen genannt – fehlt es momentan an Plätzen.

Nicht nur in Queichheim, im gesamten Stadtgebiet ist der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen groß. Die Wartelisten sind lang, Eltern können ein Lied davon singen. Auch wenn Landau mit 90 Prozent Bedarfsabdeckung die beste Kita-Versorgung in Rheinland-Pfalz aufweist: Es bedeutet dennoch, dass nicht jedes Kind, trotz Rechtsanspruch, unterkommt. Mit dem Ausbau der Kita Froschteich schafft die Kommune in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Dekanat zusätzlichen Raum für 33 kleine Frösche, darunter 13 Kaulquappen. Die Sachkosten für die neuen Gruppen in Höhe von 17000 Euro jährlich und den Trägeranteil an den Personalkosten wird die Stadt übernehmen.

Kreative Lösungen

Um die Kitaerweiterung Realität werden zu lassen, musste sich die Kirchengemeinde jedoch von ihrem Gemeindehaus trennen. Kein einfacher Schritt für Pfarrer Stefan Müller. Doch mit den Kindern zieht neues Leben in das zuletzt wenig genutzte Gebäude ein. Die Zeiten ändern sich eben. Priorität sei jetzt, die Kindergärten fit für die Herausforderungen der Zukunft machen, so Hirsch Das heiße: Mehr U3-Betreuung und Ausbau der Ganztagsplätze. „Da sind kreative Lösungen gefragt“, betonte er. In Queichheim habe man sich gemeinsam mit dem Architekturbüro Ideenreich für Bauen im Bestand entschieden. Neben den Umbauten am bestehenden Kindergarten und dem angrenzenden Gemeindehaus kommt außerdem der Neubau eines Mehrzweckraums hinzu. So wird Platz für neue Gruppen-, Beschäftigungs- und Teamräume sowie für Toiletten und Wickelräume geschaffen. Auch die Küche wird nach den Standards der Über-Mittag-Betreuung modernisiert und die alte Ölheizung durch ein Pelletsystem ersetzt.

Erster Vorgeschmack

Eine große Sache auch für Queichheim. Der fast 4000 Einwohner zählende Stadtteil ist für junge Familien attraktiv. 100 Wohneinheiten werden gerade neu erschlossen. Die Erweiterung der Kita von zwei auf vier Gruppen mit mehr als 70 Plätzen stellt damit auch die Weichen für das weitere Wachstum des Stadtteils, so Ortsvorsteher Doll.

Und wie finden die Kinder das ganze Durcheinander? „Die sind total gespannt“, sagt Kita-Leiterin Ilse Balzer. Einen Vorgeschmack auf das Baugeschehen haben die Kids schon beim Durchbruch der Wände im Gemeindehaus bekommen. Hinter selbst gespannten Absperrbändern inspizierten die Kleinen ganz genau den Fortschritt der Bauarbeiten.