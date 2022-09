Die Sportanlage am Landauer Eduard-Spranger-Gymnasium (ESG) wurde in den vergangenen Monaten als gemeinsame Sportanlage des ESG und der angrenzenden Integrierten Gesamtschule (IGS) rundum erneuert und modernisiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, betragen die Kosten auf rund 1,3 Millionen Euro. Die beiden Schulen sowie die Paul-Moor-Schule sollen die neue moderne Sportanlage nun gemeinsam nutzen. Die vorherige Anlage befand sich in einem schlechten Zustand – wie die der IGS auch.