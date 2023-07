Auch in diesem Jahr können Besucher der „Nacht der Weine“ wieder den Park der Villa Wieser in Herxheim genießen. Laut dem Verein Südliche Weinstraße Herxheim schenken am Samstag, 15. Juli, ab 19 Uhr die Weingüter Anton aus Herxheim, Becker aus Rohrbach und Bus, Schaurer sowie Martin aus Insheim ihre Tropfen aus. Das Restaurant „Zum Michel“ tischt auf, und es gibt frisch gebackene Flammkuchen. Die Musikgruppe „Acoustic Vibration Trio“ wird Songs aus Pop und Rock spielen. Das Parkambiente wird mit einer farbenreichen Illumination ins rechte Licht gerückt. Bei Einbruch der Dunkelheit fasziniert die Feuershow der Gruppe „Only Fly“. Und Ornella lädt zu Salsa-Klängen zum Mittanzen ein.