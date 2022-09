Der Landauer Ortsverein des Naturschutzbunds Nabu lädt anlässlich seines 50. Geburtstags für Samstag zum Jubiläumsfest ans Naturschutzzentrum Hirtenhaus, Brühlstraße 21, Mörzheim, ein. Los geht das Programm um 10 Uhr mit Fingerfood und Sektempfang. Direkt im Anschluss wird der neue Rundweg über die Biotop-Flächen des Nabu eingeweiht. Bei einer geführten Exkursion entlang des Weges können Interessierte die Flächen kennenlernen und Wissenswertes über dort vorkommende Tiere und Pflanzen und die Pflegemaßnahmen für mehr Artenvielfalt erfahren. Ab 13 Uhr ist im Grünen Klassenzimmer des Nabu das Streuobstwiesen-Apfelfest für die ganze Familie. Gemeinsam werden die Äpfel geerntet, der Saft wird vor Ort gekeltert, kündigt der Nabu weiter an. Weiterhin kündigt der Verein eine Schafwanderung und Mitmach-Stationen an. Kaffee und Kuchen werden angeboten. Anmeldung wird erbeten unter Telefon 06341 3526 oder per E-Mail an Veranstaltung.NABU-Landau@NABU-RLP.de.