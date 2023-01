Ein 55-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der B48 in Pleisweiler-Oberhofen den Führerschein vorerst los. Der Polizei war gemeldet worden, dass der Mann gerade dabei sei, Trümmerteile von der Straße zu entfernen. Wie sich herausstellte, war er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Was auch damit zu tun hatte, dass er hinter dem Steuer saß, obwohl er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.