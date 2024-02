Wer sich für gemeinschaftliches Wohnen in Godramstein und Mörzheim interessiert, hat jetzt gute Karten: Der Stadtrat hat die Bewerbungsfrist für die Mehrfamilienhäuser um zehn Wochen verlängert. Damit haben Interessenten, die gemeinsam mit einem Architekten ein Konzept für acht bis neun Parteien unter einem Dach entwickeln möchten, Zeit bis mindestens Mitte Juni. Die genauen Ausschreibungsunterlagen finden sich auf der Homepage der Stadt.

CDU und SPD hatten die kurze Ausschreibung der Grundstücke für die beiden Mehrfamilienhäuser in den Stadtteilen von nur acht Wochen kritisiert. Schließlich sollen die Projekte in den Neubaugebieten den Bürgern aus den Ortsteilen Perspektiven eröffnen. In jedem Baugebiet ist neben Einfamilien- und Doppelhäusern je ein Mehrfamilienhaus geplant. Die Stadt hat die Finanzen im Blick, denn die Verlängerung nun bedeutet, dass die Entscheidungen über die besten Konzepte und die Vergabe der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser erst nach der Sommerpause fallen können, das Geld erst nächstes Jahr fließt. Doch, so hieß es am Dienstag im Stadtrat, in beiden Ortsteilen gebe es Anzeigen für Interesse an Gemeinschaftsobjekten. Es brauche Zeit, ein gutes Konzept zu entwickeln, sagte Paule Albrecht (SPD). Dem schlossen sich 38 Ratsmitglieder an.