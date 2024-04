An der Maria-Ward-Schule in Landau haben dieses Jahr 71 Schülerinnen ihr Abitur erfolgreich abgelegt. 28 von ihnen haben einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma erreicht. Marija Kovačević erhielt mit 1,0 den Preis für das beste Abitur vom Bund der Förderer.

Zudem wurden zahlreiche Preise für hervorragende schulische Leistungen in unterschiedlichen Fächern verliehen. Scheffelpreis (Deutsch): Jana Sophie Piepenhagen. Preis in Englisch: Lilly-Marie Schwaab. Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft: Rosa Camilla Cebulj. Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Sarah Becker. Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Marija Kovačević. Abiturpreis VBio: Fabienne Luisa Huber. Preis in Mathematik: Sarah Becker. Preis in Geschichte an Ricky Reiland. WISO-Preis der Sparkasse Landau: Jana Sophie Piepenhagen. Preis im Fach Katholische Religion: Rosa Camilla Cebulj. Schülerpreis des Landesmusikrates: Maria Leibel. MINT-Preis „Spektrum der Wissenschaft“: Marija Kovačević.

Urkunde der Ministerin für besonderes schulisches Engagement: Emily Burkhart, Laureen Schulz und Frederike Laven. Maria-Ward-Preis des Bischofs von Speyer und der Maria-Ward-Schwestern (Congregatio Jesu) für ihr außergewöhnliches Engagement für die Schulgemeinschaft: Mia Melber.