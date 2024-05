Zu einer Körperverletzung ist es am Freitagabend vor einem Dönerimbiss in der Landauer Straße in Annweiler gekommen, teilt die Polizei mit. Der bisher unbekannte Beschuldigte forderte zunächst einen kostenlosen Döner. Als dies durch den Inhaber verneint wurde, reagierte der Mann aggressiv und wurde mit Nachdruck aus dem Lokal geleitet. Seiner dort wartenden weiblichen Begleitung schlug der Mann direkt ins Gesicht. Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst negativ, teilt die Polizei mit.